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亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 18:48 BJT

CNH动态：离岸即期小幅上涨，短线料落入窄幅盘整

路透香港8月20日 - 离岸人民币现汇 周三小幅上涨，跟随在岸走势。不过，国际美元上涨之际，离岸涨势明显放缓，短期呈现窄幅盘整。

银行人士指出，美元走强令离岸市场再推高人民币汇率有所顾虑，盘中人民币买盘力道较为均衡，预料将在6.1300-6.1550间整理。

“过去几周人民币涨了超过500点子，在这个时候盘整是可以预见的，”一外资行人士说，“美元/人民币逢高卖盘意愿比较重，因为大家都预期人民币下半年是升值的。”

本地时间下午6:20时，离岸人民币现汇 报6.1432，较上日微升8点子或0.01%。自7月中低点6.2182以来，累计涨约750点。

同时间，无本金远期外汇(NDF)，一年期 报6.2180/2210，上日在6.2130。

境内人民币兑美元即期 周三连续第六天收强，但幅度较小。隔夜美元指数走强后中间价连二天贬值。早盘有大行购汇推动汇价走弱，但午盘购汇渐稀，客盘结汇再次推升成交价格。 （完）

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人民币外汇期权 (记者 李珊珊; 审校 张喜良)
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