台湾债市：五年券殖利率第二日收高，因美债续弹及股市上涨

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 殖利率回补跳空缺口，因美债续弹及股市上涨
* 10年新券将登场，心理效应逐渐扩散
* 明日103/10区间暂看在1.13-1.16%
路透台北8月20日 - 台湾五年公债103/10 殖利率周三第二日收高。交易员表示，因美债殖利率续弹以及股市上涨，让债市短多承压。
交易员认为，今日103/10殖利率回补了1.1288%跳空缺口，短期底部已现，至于上方支撑在哪，还需要利空进一步测试。由于美联储将公布上月会议记录，明日台债料随今晚美债行情变动，殖利率区间初步看在1.13-1.16%。
“(殖利率)往上寻求支撑，月、季线还在下弯，应该会限制反弹空间。”一位证券商交易员说。
另一本地银行交易员指出，就筹码面而言，虽然103/10集中度颇高，但似乎是由主力券商，而非公股银行等长期买盘持有。就技术面而言，103/10殖利率回补了1.1288%跳空缺口，短多气势遭到打击。
一大型证券商交易员则称，近期台债虽然跟随美债走多，但台湾发布的经济数据却显示基本面持续改善，尤其是主计总处上调了全年CPI年增率的预估，倘若地缘政治等外部因素消除，台债殖利率可能面临反弹压力。
此外，交易员也提及，新一期10年券103/13 将在9月4日开始发行前交易，虽不确定会不会取代103/10成为主流交易券，但必须提防相关效应的产生。
一证券商交易员认为，10年券103/6 因筹码集中，殖利率处于偏低位置。一旦103/13开始发行前交易，可能会面临修正压力。
“10年券的合理利率在1.60%，103/13出来反而会带动五年券殖利率向上。”他说。
台湾股市周三连续第二日收高，与区域股市表现一致。外资及陆资在台股买超56.74亿台币，连续四个交易日买超共计133.79亿台币。
美国公债收益率周二上涨，此前美国公布的房屋开工数据强于预期，但7月消费者物价仅温和上升，令公债收益率从上周触及的14个月低位回升。
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币)
5 103/10 +2.00 1.1444 1.1261-1.1444 217.0
本周金融市场重要经济数据和事件：
8/20(三)：美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布7月政策会议记录、美国抵押贷款市场指数、美国成屋销售、澳洲央行总裁史蒂文斯在众议院经济常设委员会作证；
8/21(四)：汇丰中国8月制造业PMI初值、美联储杰克逊霍尔(Jackson Hole)年会(至8月23日)，期间美联储主席叶伦将发表主题演说，欧洲央行总裁德拉吉也将发表讲话、美国一周初请失业金人数、美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)、美国费城联邦储备银行制造业指数、美国领先指标；
8/22(五)：台湾主计总处公布7月季调失业率。
30 103/12 没有成交
20 103/11 没有成交
10 103/6 1.5830
5 103/10 1.1444
2 103/1 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申