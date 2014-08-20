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市场报道 | 2014年 8月 20日 星期三 14:57 BJT

《汇市简讯》目前欧元/美元守住关键支撑位

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* 据称欧元/美元在1.3297-01有大量买盘

* 目前1.3300的障碍位完好；2013年11月低点1.3295料为关键支撑

* 若跌破上述点位，则下看2013年9月低位1.3104

* 反弹微弱意味着偏空趋势将持续

* 最大的下行风险是，美联储杰克森霍尔年会之前的获利了结

* 200小时移动均线切入位在1.3370 (完)

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