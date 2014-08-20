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亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 15:06 BJT

全球金市：金价困守在1,300美元下方，因强劲美国数据扶助股市走高

“美国强劲的房屋市场报告很重要，因为这应会驱散房市开始放缓的担忧。”INTL FCStone分析师Edward Meir说道。

Meir称，该数据或许还给利率和美元走强留下空间，而这两个因素均会在短期内利空金价。

美国7月房屋开工大增至八个月高位，显示美国楼市在去年下半年停滞之后，复苏重回正轨。

其他贵金属中，铂金 连跌七日后周三上涨，但仍接近两个月低点。

白银 亦接近两个月低点，钯金 守在略低于13年高点。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1295.44 0.15 0.01

现货银 19.47 0.04 0.21

现货铂金 1435.24 3.24 0.23

现货钯金 878.18 -0.45 -0.05

COMEX期金 1296.6 -0.1 -0.01

COMEX期银 19.47 0.058 0.3

汇率

欧元/美元 1.3306

美元指数 81.97

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 艾茂林/孙茉莉; 审校 杜明霞/蔡美珍)
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