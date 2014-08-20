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货币新闻 | 2014年 8月 20日 星期三 16:06 BJT

《RUSSELL专栏》必和必拓未来成本削减空间有限，业绩或受损

**增产的回报日渐减少**

必和必拓2014财年生产了2.25亿吨铁矿石，按照每吨103美元的实际售价，带来231.75亿美元营收。

如果2015年产量为2.45亿吨，实际售价为每吨96美元，营收则为235.2亿美元，仅较上年增加3.45亿美元。

这种情况下，铁矿石可能成为下一个煤炭。煤企为了降低成本而寻求增产，但最终造成的供应过剩却恰恰进一步打压煤价，从而给生产商带来有弊无利的结局。

不仅仅是铁矿石。如果原油价格每桶跌1美元，必和必拓获利就会缩水5,000万美元。铜价每磅降0.01美元，或炼焦煤每吨下跌1美元就意味着该公司获利减少3,000万美元。

当然，反之亦然。大宗商品价格上涨的话，该公司获利也会同样增加。

不过，虽然铁矿石、煤和铜价或许会有所回升，但2015年6月止12个月的平均价格仍可能会较上年同期走低。

这意味着必和必拓只能靠进一步降低成本和限制资本支出来提振获利。

这两种方式都有可能甚至可能性颇大，但问题是，必和必拓及其对手削减成本的速度能赶得上大宗商品的下跌吗？

澳洲上市的必和必拓和力拓今年股价走势与铁矿石价格出现背离，此前多年它们的关系相当密切。相关图表请参看： link.reuters.com/few62w

必和必拓股价周二收盘时较上年末上涨4.2%，而力拓同期则下挫3.5%。

这说明它们双双大幅跑赢大跌31%的铁矿石，也许这要大部分归功于两家公司削减成本和节省资本支出。

但这也创下2008年推出亚洲现货铁矿石指数以来，两家公司股价与铁矿石价格走势分化的最长时间。

要想保持这种分化局面，两家矿企就得维持降低成本的结构，而这个目标可能对它们来说有点不自量力。(完) (译文审校 艾茂林)
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