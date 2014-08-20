中国经济：小微企业融资贵的根本在融资难，应发展“草根”金融--专家

路透北京8月20日 - 长期以来，中国数量众多的小微企业处境似乎有点儿不尴不尬，急需用钱却又没能力拿到钱一直是小微企业主心头挥散不去的阴霾。山东金融工作办公室主任李永健认为，应该发展“草根”金融，建议把小贷公司等“草根”金融纳入完整金融体系，消除歧视，享受相应税收等政策优惠。

李永健周三在中国国际经济交流中心举办的第六十二期“经济每月谈”上并表示，建议加快邮储银行改革，将邮储银行改革为小微企业专营银行，发挥点多面广、就近就便优势，更好地服务小微企业。

“融资难和融资贵，贵是一种表现形式，难是目前的根本，如果难的问题解决了，那么贵的问题也就迎刃而解了，就是经济学上的一个供求问题，我们小微企业面对金融机构来说，更多的没有话语权。”他说。

他以山东省为例，今年年初山东工商部门对本省境内的2,700家中小企业进行了问卷调查，结果是72.3%的企业反映融资贵。如果把其中的中型企业去掉的话，反映融资贵的小微企业比例在80%以上。

李永健称，上述数据是非常保守的数，是经营比较规范的这一类的金融机构，基准利率上浮10-20%，另外加上担保费、评估费、账户管理费、预扣留利息等，整个这些小微企业贷款的总成本一般是高于现在平均贷款成本的40-50%，而且实际上很多地方要比这个数还要高一些。

山东国内生产总值(GDP)总量是全国的1/10，目前该省小微企业的数量亦占全国1/10。今年上半年，正规金融机构针对小微企业的贷款达到1,021个亿，占整个新增贷款总量的四分之一稍微多一些。

中国国务院此前常务会议要求多措并举缓解企业融资成本高的问题，会议表示要优化信贷投向，对小微企业贷款实行差别化监管要求。加大支农、支小再贷款和再贴现力度，提高金融服务小微企业的能力。

中央农村工作领导小组办公室原主任段应碧在同一场合指出，在解决小微企业融资困难的时候首先应该帮助小微企业能够得到贷款，即解决融资难的问题。在这个基础上才有可能解决融资贵的问题，从目前的实际情况来看，小微企业融资难的问题仍然是存在的。

不过他亦表示，小贷公司也很无奈，他们专做本地市场，服务小微客户，在风险把控方面做得很好，但是运营成不低，特别是近年来的人员工资和房租等成本上涨较快，小贷公司的运营成本也难以降低。

为此，他认为应降低小微企业金融机构的准入，建立多层次小微金融服务体系，同时为小贷机构减免税收，降低小贷机构的运营成本。

“只有为小微企业服务的金融机构多了，市场竞争加强了，才能提高小微企业机构的运营效益，降低运营成本。”段应碧表示。