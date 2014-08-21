中国数据：8月制造业PMI初值降至50.3，创三个月新低--汇丰

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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路透北京8月21日 - 汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，8月PMI初值降至50.3，创三个月新低。
该指数连升四个月后掉头向下，但仍然连续三个月处在荣枯线50上方。7月终值为51.7。
Markit提供的新闻稿并显示，8月制造业产出分项指数初值下滑至51.3，亦为三个月低点，不过仍连续三个月处于50上方。7月终值为52.8。
是次PMI预览数据样本采集期为8月12日-19日。终值定于9月1日发布。
PMI预览数据是基于每月PMI调查总样本量的85%-90%，先期分析制作而成。为反映每月经济运行的趋势，PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响。（完） (发稿 侯向明；审校 张喜良)
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路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。
路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。