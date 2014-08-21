中国数据：8月制造业PMI初值降至50.3，创三个月新低--汇丰

路透北京8月21日 - 汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，8月PMI初值降至50.3，创三个月新低。

该指数连升四个月后掉头向下，但仍然连续三个月处在荣枯线50上方。7月终值为51.7。

Markit提供的新闻稿并显示，8月制造业产出分项指数初值下滑至51.3，亦为三个月低点，不过仍连续三个月处于50上方。7月终值为52.8。

是次PMI预览数据样本采集期为8月12日-19日。终值定于9月1日发布。