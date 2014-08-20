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货币新闻 | 2014年 8月 20日 星期三 16:07 BJT

台湾数据：7月外销订单年增5.7%，逊于预期

路透台北8月20日 - 台湾经济部周三公布，7月外销订单较上年同期增5.7%，低于市场预估的成长7.3%。

经济部表示，7月外销订单的金额为381.8亿美元，较上月减少6.3亿美元或减1.6%。在主要货品的订单方面，则以电子产品及机械之年增率最高。

以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):

2014年7月 2014年6月

外销订单 +5.7 +10.6

路透调查 +7.3

订单区域

中国大陆(含港) +9.2 +14.5

美国 +1.5 +6.7

欧洲 +3.2 +15.2

日本 +1.9 +4.2（完）

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台湾经济数据新闻请点击 (记者 吴贞瑢; 撰写 董永年; 审校 杨淑祯)
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