两岸金融：台湾银行与中国银行签订联合授信业务合作协议

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透台北8月20日 - 台湾资产第二大金控、也是百分之百公营的台湾金控旗下--台湾银行周二表示，已与中国银行 签署〞两岸联合授信(银团贷款)业务合作协议〞，未来双方在亚太区的联贷市场将更紧密合作。
这是中国银行继三年前与多家台湾大型银行签署一般合作备忘录之后，首次针对联合授信业务与台湾的银行业者签署的合作协议。
台湾银行一位熟知此事不愿具名的官员表示，联贷市场上不论是中国银行、或是台湾银行都居当地同业的领先地位，未来双方有将在联贷案相互邀约评估，彼此将有更紧密的合作。
〞比如，他们(中国银行)目前在台湾的参与度较少，对台湾的客户的了解也不深入，我们评估(案件)过后邀请他来，成功率也会高，〞前述官员表示。
同样的，他说，台湾银行积极想进入的大陆的市场，藉由此合作，中国银行同样也可以给予台银这样的优势。
根据路透基点的资料显示，台湾银行在去年共主办(MLA, Maindated lead arranger)33.23亿、共60件的联贷案，在台湾所有银行中排名第一。今年上半年台银也主办了15.73亿美元、25件联贷案，仍是第一名。
中国银行2013年在中国地区共主办总金额213.63亿美元联贷案，件数是125件，是中国银行间的第二名(第一名为建设银行)；2013年中国银行在香港地区也主办了62亿美元联贷，件数达53件，居所有银行之首。
中国银行截至2013年底计有11,483家境内机构，境外机构620家，员工305,675名。The Banker杂志2014年按第一类资本排名，中国银行名列全球第七大，大陆地区排名第三名。台湾银行与中国银行自2003年起已建立通汇关系，往来密切。
台湾金管会今日稍晚将与台湾金控等八家金控董事长洽谈海外并购及扩点需要协助的地方，为“亚洲盃”政策目标铺路。其中，台湾金控名列八家金控之一。(完) (记者 高洁如; 审校 毕晓雯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申