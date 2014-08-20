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亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 15:34 BJT

两岸金融：台湾银行与中国银行签订联合授信业务合作协议

路透台北8月20日 - 台湾资产第二大金控、也是百分之百公营的台湾金控旗下--台湾银行周二表示，已与中国银行 签署〞两岸联合授信(银团贷款)业务合作协议〞，未来双方在亚太区的联贷市场将更紧密合作。

这是中国银行继三年前与多家台湾大型银行签署一般合作备忘录之后，首次针对联合授信业务与台湾的银行业者签署的合作协议。

台湾银行一位熟知此事不愿具名的官员表示，联贷市场上不论是中国银行、或是台湾银行都居当地同业的领先地位，未来双方有将在联贷案相互邀约评估，彼此将有更紧密的合作。

〞比如，他们(中国银行)目前在台湾的参与度较少，对台湾的客户的了解也不深入，我们评估(案件)过后邀请他来，成功率也会高，〞前述官员表示。

同样的，他说，台湾银行积极想进入的大陆的市场，藉由此合作，中国银行同样也可以给予台银这样的优势。

根据路透基点的资料显示，台湾银行在去年共主办(MLA, Maindated lead arranger)33.23亿、共60件的联贷案，在台湾所有银行中排名第一。今年上半年台银也主办了15.73亿美元、25件联贷案，仍是第一名。

中国银行2013年在中国地区共主办总金额213.63亿美元联贷案，件数是125件，是中国银行间的第二名(第一名为建设银行)；2013年中国银行在香港地区也主办了62亿美元联贷，件数达53件，居所有银行之首。

中国银行截至2013年底计有11,483家境内机构，境外机构620家，员工305,675名。The Banker杂志2014年按第一类资本排名，中国银行名列全球第七大，大陆地区排名第三名。台湾银行与中国银行自2003年起已建立通汇关系，往来密切。

台湾金管会今日稍晚将与台湾金控等八家金控董事长洽谈海外并购及扩点需要协助的地方，为“亚洲盃”政策目标铺路。其中，台湾金控名列八家金控之一。(完) (记者 高洁如; 审校 毕晓雯)
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