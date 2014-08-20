《分析师观点2》台湾7月外销订单未如预期，第四季展望堪虑

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透台北8月20日 - 台湾经济部周三公布，7月外销订单较上年同期增5.7%，低于市场预估的成长7.3%。分析师认为，订单不如预期应与苹果 的新款智能手机出货不顺利有关，第四季展望料不佳。
经济部表示，7月外销订单的金额为381.8亿美元，较上月减少1.6%。在主要货品的订单方面，则以电子产品及机械之年增率最高。
以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):
2014年7月 2014年6月
外销订单 +5.7 +10.6
路透调查 +7.3
订单区域
中国大陆(含港) +9.2 +14.5
美国 +1.5 +6.7
欧洲 +3.2 +15.2
日本 +1.9 +4.2
**市场评论**
--台新投顾分析师 王凯民：
7月的订单看来，美国、日本的需求稍低于预期。在商品别方面，由于苹果即将在9月推出新款的智能手机，因此电子产品方面订单提升，表现符合预期；但是在资通讯产品则是稍弱一点。目前看来市场的需求不错，7月订单稍稍不如预期之下，8月的订单金额应该可以赶上来。
--元富投顾分析师 许芷雁:
数据不佳的原因，主要是因为以手机为主的资通讯产品外销订单成长不如预期，此与外传苹果iPhone 6大尺寸产品良率不佳可能有关，但因苹果手机整体出货量不会改变，因此效应会继续递延到下个月。
至于其他产品别，面板与精密仪器至今还没有转机，半导体自去年下半年以来即已明显成长，在基期已高下，很难再拉动整体的成长率。预计过完第三季后，外销订单可能又回到低位，甚至不排除有出现单月负成长的机会。
--大众银行分析师 陈森林：
7月外销订单表现略低于预期，从6、7月来自大陆订单金额成长率居各区域最高来看，显示因应苹果新一代智慧手机的组装拉货效应高峰已现，第四季料下滑。此外，8月因国际油价回跌，预料第四季石化业外销订单的表现也不会好，影响所及，我们预估第四季出口年增率料下滑至2.2%。
**市场反应**
--此数据在台湾汇市临收盘前公布，台币兑美元 收贬0.5分，报30.047。
--台股加权股价指数 收高0.48%至9,288.05点。
**相关连结**
--参看相关细节，可点选台湾经济部网站，网址为http:/www.moea.gov.tw
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**相关背景**
--主计总处8月将2014年经济成长率的预估上修至3.41%，明年为3.51%，而今年出口预估年增3.21%、进口年增3.80%，明年出口年增4.09%，进口年增4.26%。
--台湾外销订单数据的表现通常优于实质出口及工业生产数据，因台湾制造业者纷纷将生产基地外移到中国大陆或其他国家，以降低成本。(完) (集体采写 台北记者组; 审校 杨淑祯/张喜良)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申