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亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 16:52 BJT

《分析师观点2》台湾7月外销订单未如预期，第四季展望堪虑

路透台北8月20日 - 台湾经济部周三公布，7月外销订单较上年同期增5.7%，低于市场预估的成长7.3%。分析师认为，订单不如预期应与苹果 的新款智能手机出货不顺利有关，第四季展望料不佳。

经济部表示，7月外销订单的金额为381.8亿美元，较上月减少1.6%。在主要货品的订单方面，则以电子产品及机械之年增率最高。

以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):

2014年7月 2014年6月

外销订单 +5.7 +10.6

路透调查 +7.3

订单区域

中国大陆(含港) +9.2 +14.5

美国 +1.5 +6.7

欧洲 +3.2 +15.2

日本 +1.9 +4.2

**市场评论**

--台新投顾分析师 王凯民：

7月的订单看来，美国、日本的需求稍低于预期。在商品别方面，由于苹果即将在9月推出新款的智能手机，因此电子产品方面订单提升，表现符合预期；但是在资通讯产品则是稍弱一点。目前看来市场的需求不错，7月订单稍稍不如预期之下，8月的订单金额应该可以赶上来。

--元富投顾分析师 许芷雁:

数据不佳的原因，主要是因为以手机为主的资通讯产品外销订单成长不如预期，此与外传苹果iPhone 6大尺寸产品良率不佳可能有关，但因苹果手机整体出货量不会改变，因此效应会继续递延到下个月。

至于其他产品别，面板与精密仪器至今还没有转机，半导体自去年下半年以来即已明显成长，在基期已高下，很难再拉动整体的成长率。预计过完第三季后，外销订单可能又回到低位，甚至不排除有出现单月负成长的机会。

--大众银行分析师 陈森林：

7月外销订单表现略低于预期，从6、7月来自大陆订单金额成长率居各区域最高来看，显示因应苹果新一代智慧手机的组装拉货效应高峰已现，第四季料下滑。此外，8月因国际油价回跌，预料第四季石化业外销订单的表现也不会好，影响所及，我们预估第四季出口年增率料下滑至2.2%。

**市场反应**

--此数据在台湾汇市临收盘前公布，台币兑美元 收贬0.5分，报30.047。

--台股加权股价指数 收高0.48%至9,288.05点。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾经济部网站，网址为http:/www.moea.gov.tw

--参看台湾外销订单相关新闻，请点选

**相关背景**

--主计总处8月将2014年经济成长率的预估上修至3.41%，明年为3.51%，而今年出口预估年增3.21%、进口年增3.80%，明年出口年增4.09%，进口年增4.26%。

--台湾外销订单数据的表现通常优于实质出口及工业生产数据，因台湾制造业者纷纷将生产基地外移到中国大陆或其他国家，以降低成本。(完) (集体采写 台北记者组; 审校 杨淑祯/张喜良)
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