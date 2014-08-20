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亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 15:34 BJT

日本金融：外资7月买超日债1.28万亿日圆，创14个月高点

路透东京8月20日 - 行业数据周三显示，在全球债市收益率(殖利率)下滑和避险情绪上涨之际，外资7月买超日本政府公债量创14个月高点。

日本证券交易商协会数据显示，外资买超除国库券之外的日债1.28万亿(兆)日圆，为2012年6月以来最多。

“外资买家上月卖超日债，他们得把资金分配到别处，”三菱UFJ摩根士丹利证券资深市场分析师Naomi Muguruma称。

“随着全球局势日益紧张，部分资金7月回归日债，”她表示。

中东上月爆发冲突，此外市场愈发担忧国际社会制裁俄罗斯的经济影响。这些因素都推动投资者寻求固定收益资产来避险，也推低全球收益率。(完) (编译 朱晓军；审校 田建华)
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