欧元债市：德国两年期公债收益率下滑，静候50亿欧元的公债标售

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
欧洲央行可能最终将依靠印钞购买债券的预期再度升温。本周一份路透调查显示，货币市场交易员预计未来12个月内出台买债计划的可能性为50%，高于上周调查的三分之一概率。
德国直至四年期的公债收益率在零水准附近。
两年期德债收益率 为负0.006%。
一些银行可能更加愿意购买德国公债，而非将资金存放于欧洲央行的存款工具并向其支付10个基点的费用。
法国、比利时、爱尔兰、荷兰和芬兰的两年期公债收益率在0.03-0.06%间。欧元区内两年期公债收益率最高的是葡萄牙，达到0.84%。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 孙茉莉/洪曦; 审校 张明钧/田建华)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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