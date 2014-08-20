欧元债市：德国两年期公债收益率下滑，静候50亿欧元的公债标售

欧洲央行可能最终将依靠印钞购买债券的预期再度升温。本周一份路透调查显示，货币市场交易员预计未来12个月内出台买债计划的可能性为50%，高于上周调查的三分之一概率。

德国直至四年期的公债收益率在零水准附近。

两年期德债收益率 为负0.006%。

一些银行可能更加愿意购买德国公债，而非将资金存放于欧洲央行的存款工具并向其支付10个基点的费用。

法国、比利时、爱尔兰、荷兰和芬兰的两年期公债收益率在0.03-0.06%间。欧元区内两年期公债收益率最高的是葡萄牙，达到0.84%。(完)

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