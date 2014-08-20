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货币新闻 | 2014年 8月 20日 星期三 16:07 BJT

表格: LME金属库存最新变化--8月20日

路透伦敦8月20日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨):
    
   品种     最新库存      变动
    铜       145,200      -150
    锡        13,485      +575
    铅       215,600      持平
    锌       735,875      -650
    铝     4,863,350    -8,700
    镍       324,840      +162
  铝合金      32,540      持平
  NASAAC      62,820    +3,960
 
    *NASAAC为北美特种铝合金.(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品种   库存数据      库存分布         品种     库存数据      库存分布
 铜     MCU-STOCKS  <0#MCUSTX-LOC-G       铅  MPB-STOCKS  <0#MPBSTX-LOC-GR
                      RD>                                                   D>
 铝     MAL-STOCKS  <0#MALSTX-LOC-G       锡  MSN-STOCKS  <0#MSNSTX-LOC-GR
                      RD>                                                   D>
 锌     MZN-STOCKS  <0#MZNSTX-LOC-G   铝合金  MAA-STOCKS  <0#MAASTX-LOC-GR
                      RD>                                                   D>
 镍     MNI-STOCKS  <0#MNISTX-LOC-G    NASAA  MNA-STOCKS  <0#MNASTX-LOC-GR
                      RD>                                                   D>
 
 (编译 洪曦; 审校 张明钧)
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