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亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 15:56 BJT

金属期市：伦铜上涨，得益于空头回补

铜的前景一直扑朔迷离，因为最大消费国中国的房地产市场陷入困顿，拖累经济增长。

0709 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 攀升0.7%至每吨6,916.50美元，收复前日跌幅。上周铜价曾跌至6月23日以来低点6,821美元。

一名交易商称，铜价在图形上稳守100日均线6,860美元附近的支撑位，因此空头被迫回补，并称“今日的亚洲买盘也支撑了铜价”。

该交易商称阻力位在6,930-40美元，若跌破可能引发新的买盘。

上海期交所主力10月期铜 削减早盘跌幅，升0.7%至每吨49,530元人民币(8,063美元)。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/朱晓军；审校 田建华/张明钧)
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