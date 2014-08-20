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亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 16:13 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--8月20日

路透香港8月20日 - 
 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:05时,1港元=0.79        
 256人民币          )                                                               
                                                                                          
     涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数          显示,A股相对H股的最新加权平均溢价为-7.47
 %,低于上交易日收盘的-7.35%.
                                                                                          
   公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比                
                                                (元)     港元)       价             
 工商银行                                         3.52      5.22      0.85                
 建设银行                                         4.09      5.88      0.88                
 中国银行                                         2.70      3.67      0.93                
 农业银行                                         2.50      3.72      0.85                
 招商银行                                        10.72     15.40      0.88                
 中信银行                                         4.40      5.06      1.10                
 交通银行                                         4.28      5.78      0.93                
 民生银行                                         6.36      7.65      1.05                
 中国人寿                                        15.17     22.90      0.84                
 中国平安                                        42.91     65.35      0.83                
 中国太保                                        20.00     30.40      0.83                
 中信证券                                        13.10     19.36      0.85                
 新华人寿                                        24.29     27.65      1.11                
 海通证券                                         9.99     12.78      0.99                
 华能国际                                         5.87      8.83      0.84                
 大唐发电                                         3.83      3.99      1.21                
 华电国际                                         3.62      5.20      0.88                
 中煤能源                                         4.42      4.67      1.19                
 中国神华                                        15.33     23.30      0.83                
 中国石油                                         7.95     10.76      0.93                
 兖州煤业                                         7.79      6.74      1.46                
 中国石化                                         5.36      7.65      0.88                
 上海石化                                         3.53      2.65      1.68                
 中海油服                                        18.39     19.80      1.17                
 仪征化纤                                         2.78      1.77      1.98                
 中国铝业                                         3.87      3.48      1.40                
 江西铜业                                        13.65     14.38      1.20                
 洛阳钼业                                         7.52      5.38      1.76                
 紫金矿业                                         2.37      2.07      1.44                
 马钢股份                                         1.76      1.81      1.23                
 鞍钢股份                                         3.55      5.88      0.76                
 重庆钢铁                                         2.64      1.84      1.81                
 海螺水泥                                        17.81     28.90      0.78                
 洛阳玻璃                                         7.24      3.80      2.40                
 北人股份                                         6.76      4.27      2.00                
 中联重科                                         4.80      5.04      1.20                
 金隅股份                                         6.64      6.20      1.35                
 中国国航                                         3.64      4.82      0.95                
 东方航空                                         2.55      2.63      1.22                
 南方航空                                         2.53      2.70      1.18                
 中国远洋                                         3.45      3.45      1.26                
 中海集运                                         2.71      2.29      1.49                
 中集集团                                        14.77     18.10      1.03                
 中海发展                                         5.08      5.62      1.14                
 宁沪高速                                         6.23      9.48      0.83                
 深高速                                           4.95      4.96      1.26                
 成渝高速                                         2.97      2.66      1.41                
 皖通高速                                         4.60      4.74      1.22                
 广深铁路                                         2.84      3.37      1.06                
 中国南车                                         5.13      7.12      0.91                
 中国交建                                         4.12      6.03      0.86                
 中国铁建                                         5.17      7.89      0.83                
 中国中铁                                         2.86      4.29      0.84                
 长城汽车                                        30.73     31.10      1.25                
 比亚迪                                          50.60     51.75      1.23                
 广汽集团                                         8.33      8.71      1.21                
 青岛啤酒                                        40.01     59.75      0.84                
 广州药业                                        25.90     26.00      1.26                
 新华制药                                         6.79      4.84      1.77                
 海信科龙                                         9.07      9.70      1.18                
 南京熊猫                                         9.10      6.23      1.84                
 晨鸣纸业                                         4.42      3.78      1.48                
 上海医药                                        13.01     15.78      1.04                
 中兴通讯                                        14.40     16.70      1.09                
 东方电气                                        12.84     13.66      1.19                
 潍柴动力                                        20.70     33.95      0.77                
 东北电气                                         4.45      2.37      2.37                
 广船国际                                        17.13     13.73      1.57                
 经纬纺机                                        11.11      7.40      1.89                
 昆明机床                                         4.90      3.24      1.91                
 一拖股份                                         8.68      5.83      1.88                
 北辰实业                                         2.75      2.21      1.57                
 创业环保                                         8.30      5.71      1.83                
 中国中冶                                         1.95      1.90      1.29                
 金风科技                                         9.48      9.42      1.27                
 丽珠                                            47.58     44.95      1.34                
 万科                                             9.21     15.50      0.75                
 
               
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
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