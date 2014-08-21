中国公开市场：今日进行100亿元14天正回购，本周净投放110亿元

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透上海8月21日 - 业内人士周四透露，中国央行公开市场今日将进行100亿元人民币14天期正回购操作；路透计算显示，本周公开市场将净投放110亿元。
央行公开市场周二进行了300亿元人民币正回购，完全对冲到期量，且回购利率继续持稳于3.7%。但当日到期的三年期10亿元央票未续做，显示出央行不愿发出太多噪音，以让市场自行运转的意图。
据路透计算，本周公开市场有510亿元人民币到期资金投放，包括500亿元正回购，以及10亿元央票。
今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。
另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二季度则未开展SLF，期末SLF余额为零。（完） (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。
路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。