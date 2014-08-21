中国公开市场：今日进行100亿元14天正回购，本周净投放110亿元

路透上海8月21日 - 业内人士周四透露，中国央行公开市场今日将进行100亿元人民币14天期正回购操作；路透计算显示，本周公开市场将净投放110亿元。

央行公开市场周二进行了300亿元人民币正回购，完全对冲到期量，且回购利率继续持稳于3.7%。但当日到期的三年期10亿元央票未续做，显示出央行不愿发出太多噪音，以让市场自行运转的意图。

据路透计算，本周公开市场有510亿元人民币到期资金投放，包括500亿元正回购，以及10亿元央票。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。