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货币新闻 | 2014年 8月 20日 星期三 16:33 BJT

台湾数据：第二季经常帐顺差164.7亿美元，国际收支顺差43.9亿美元--央行

路透台北8月20日 - 台湾央行周三公布，第二季经常帐顺差164.7亿美元，国际收支顺差43.9亿美元。上季经常帐顺差修正后为154.5亿。

以下为经常帐与国际收支细节(单位亿美元)：

2014年第二季 2014年第一季

经常帐 164.7 154.5-r

资本帐 -0.1 -0.2

金融帐 -143.7 -131.0-r

国际收支 +43.9 +26.2

注:"r"为修正值. (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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