投行报告：中国房地产下滑对经济拖累或在四季度和明年进一步显现--瑞银

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京8月20日 - 中国的房地产建设活动经历了年初大幅下滑之后，随着近期政策不断放松，近两个月出现改善迹象。不过国际投行瑞银认为，本轮房地产下滑背后是结构性拐点，房地产对经济增长的拖累或将在四季度和2015年进一步显现。
瑞银最新报告并称，受益于政策不断放松和信贷支持，预计未来几个月房地产销售和建设均会温和改善。不过，虽然短期内政策松动有助于改善房地产销售和建设活动，但并不认为这可以帮助房地产行业实现全面复苏、或扭转结构性下滑势头。
“尽管短期形势有所改善，但本轮房地产下滑背后是结构性拐点，政策持续放松虽可使短期活动企稳、但无法扭转行业下滑的大趋势。”瑞银表示，预计到四季度和2015年，房地产新开工和建设活动将进一步放缓，给经济带来越来越大的拖累。
继今年一季度大幅下滑之后，二季度房地产活动初现企稳迹象：销售5、6月份同比跌幅趋缓，新开工同比跌幅由一季度的25%收窄至11%，竣工也同比反弹24%，一定程度上受益于较为有利的基数效应。
7月份新开工同比增长8.2%，实现了年内首次正增长。但销售再现颓势，同比下跌16%，表明政策放松的效果仍有待显现。
报告认为，房地产行业仍然存在结构性问题，导致目前房地产下滑的并不仅仅是新一轮周期性因素，而是住房内在供求格局已发生根本变化。
2013年中国住房建设量（竣工约1100万套、新开工超过1500万套）明显高于城镇化和更新改善所催生的住房需求（瑞银预计每年约800-900万套）。
统计局数据显示，1-7月房地产开发投资同比增长13.7%，低于1-6月的增速14.1%；1-7月房屋新开工面积同比下降12.8%；商品房销售面积同比下降7.6%，销售额下降8.2%。
瑞银并称，虽然城镇化可以在一定程度上支撑基本住房需求，但实际上城镇化的步伐已经在放缓，而且政策支持空间有限，本届政府对于再次依赖大规模信贷宽松将持更加谨慎的态度。
“在‘金九银十’旺季之后，房地产销售可能将再陷颓势，2015年再跌5-10%。此外，随着保障房建设势头逐渐消退，明年商品房新开工面积可能会再跌10%。”瑞银表示。
瑞银对今年全年的基准预测仍为房地产销售面积小幅下跌0-5%、新房开工面积下跌10%-15%。另外，瑞银基准预测时，中国今年GDP增长7.3%、2015年增长6.8%。（完） (发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申