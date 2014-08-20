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亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 16:27 BJT

新兴汇市：菲律宾披索领跌新兴亚币，因美国住房数据提振美元

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坡元 1.2470 1.2474 +0.03 +1.30 1.2632

台币 30.047 30.042 -0.02 -0.32 29.950

韩元 1022.60 1017.30 -0.52 +3.21 1055.40

泰铢 31.89 31.86 -0.09 +3.04 32.86

菲律宾披索 43.82 43.65 -0.38 +1.34 44.40

印尼卢比 11700.00 11678.00 -0.19 +3.93 12160.00

印度卢比 60.64 60.68 +0.07 +1.92 61.80

马币 3.1650 3.1570 -0.25 +3.49 3.2755

人民币 6.1415 6.1418 +0.00 -1.43 6.0539

(完)

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