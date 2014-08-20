版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 17:00 BJT

《全球汇市》美元创11个月高点，杰克森霍尔会议备受关注

“我认为欧洲走弱的影响偏多...欧洲经济复苏停滞，因此焦点在于欧洲央行推出更多措施以支撑经济，”新加坡渣打银行外汇研究主管Callum Henderson表示。

美元接下来将关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)7月的政策会议记录。美联储主席叶伦周五在怀俄明州杰克森霍尔年会的演说，将是更大的焦点。

“我们的分析师预期是维持整体温和基调，但鉴于近期联邦公开市场委员会(FOMC)成员的言论，对于通胀减弱的警告口径可能软化，”Michael Turner在报告中表示，“美联储传达立场的大戏，仍在杰克森霍尔会议。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3291 1.3319 -0.21 -3.30 1.3745

美元/日圆 103.28 102.89 +0.38 -1.92 105.30

欧元/日圆 137.29 137.04 +0.18 -5.08 144.63

美元/瑞郎 0.9105 0.9091 +0.15 +1.98 0.8928

英镑/美元 1.6645 1.6615 +0.18 +0.54 1.6556

美元/加元 1.0951 1.0940 +0.10 +3.12 1.0620

澳元/美元 0.9288 0.9299 -0.12 +4.21 0.8913

新西兰元/美元 0.8398 0.8419 -0.25 +2.34 0.8206

欧元/瑞郎 1.2104 1.2109 -0.04 -1.36 1.2271

欧元/英镑 0.7984 0.8013 -0.36 -3.77 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.1653 9.1554 +0.11 +3.59 8.8474

美元/挪威克朗 6.1800 6.1629 +0.28 +1.87 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军/洪曦/艾茂林/陈宗琦；审校 田建华/张明钧/蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐