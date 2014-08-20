《全球汇市》美元创11个月高点，杰克森霍尔会议备受关注

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
“我认为欧洲走弱的影响偏多...欧洲经济复苏停滞，因此焦点在于欧洲央行推出更多措施以支撑经济，”新加坡渣打银行外汇研究主管Callum Henderson表示。
美元接下来将关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)7月的政策会议记录。美联储主席叶伦周五在怀俄明州杰克森霍尔年会的演说，将是更大的焦点。
“我们的分析师预期是维持整体温和基调，但鉴于近期联邦公开市场委员会(FOMC)成员的言论，对于通胀减弱的警告口径可能软化，”Michael Turner在报告中表示，“美联储传达立场的大戏，仍在杰克森霍尔会议。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3291 1.3319 -0.21 -3.30 1.3745
美元/日圆 103.28 102.89 +0.38 -1.92 105.30
欧元/日圆 137.29 137.04 +0.18 -5.08 144.63
美元/瑞郎 0.9105 0.9091 +0.15 +1.98 0.8928
英镑/美元 1.6645 1.6615 +0.18 +0.54 1.6556
美元/加元 1.0951 1.0940 +0.10 +3.12 1.0620
澳元/美元 0.9288 0.9299 -0.12 +4.21 0.8913
新西兰元/美元 0.8398 0.8419 -0.25 +2.34 0.8206
欧元/瑞郎 1.2104 1.2109 -0.04 -1.36 1.2271
欧元/英镑 0.7984 0.8013 -0.36 -3.77 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.1653 9.1554 +0.11 +3.59 8.8474
美元/挪威克朗 6.1800 6.1629 +0.28 +1.87 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军/洪曦/艾茂林/陈宗琦；审校 田建华/张明钧/蔡美珍)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申