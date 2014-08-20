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亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 17:03 BJT

《路透晚报》--8月20日日间新闻摘要（国际版）

--汇市：美元创11个月高点，杰克森霍尔会议备受关注

美元兑欧元和一篮子主要货币触及11个月高位，受助于对该国经济强健状况的乐观情绪。欧洲早盘，美元兑欧元突破1.3300和去年11月高点1.3295附近的阻力位。美元兑日圆也升至四个半月高点。

美元指数一度高见82.078，为9月以来最高水准。美元指数最新报82.040，日内上涨0.2%。

欧元跌至11个月低点1.3285美元，新西兰元跌破近0.8400美元的支撑位，触及逾五个月最低水准。

--欧元债市：德国两年期公债收益率下滑，静候50亿欧元的公债标售

德国两年期政府公债收益率(殖利率)在接近15个月低点附近徘徊，货币市场利率创纪录低点，以及对欧洲央行(ECB)进一步放宽政策的押注，均支撑需求，稍后将迎来最高50亿欧元的两年期公债标售。

德国直至四年期的公债收益率在零水准附近。两年期德债收益率为负0.006%。

--金属期市：伦铜上涨，得益于空头回补

伦敦期铜攀升，得益于空头回补以及有益的技术图形提振动能，主要消费国中国的部分买家似乎利用价格较低的优势补充库存。锌和镍亦存在买盘，两者均攀升约1%。

0840GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜攀升0.4%至每吨6,893.75美元。上海期交所主力10月期铜削减早盘跌幅，升0.7%至每吨49,530元人民币(8,063美元)。

--国际油市：布兰特原油期货接近14个月低点，因供应充足

布兰特原油期货在101美元上方的14个月低点附近持稳，由于地缘政治紧张带来的忧虑缓解，石油供应充足令油价可能进一步下跌。

0841GMT时，布兰特10月原油期货涨0.42美元，报每桶101.98美元。美国9月原油期货升1.15美元，报95.63美元。

--全球金市：金价困守在1,300美元下方，因强劲美国数据扶助股市走高

金价困守在每盎司1,300美元下方，因美国强劲的经济数据提振股市，降低了黄金的避险魅力。金价此前连跌三天。

0843GMT，现货金报每盎司1,294.20美元，此前三个交易日累计跌1.3%。美国期金微跌至1,295美元。

注: 其他重要财经新闻浏览请点选 ；近日《路透晚报》请点选 。(完) (编译 朱晓军；审校 孙茉莉)
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