《路透晚报》--8月20日日间新闻摘要（国际版）

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
--汇市：美元创11个月高点，杰克森霍尔会议备受关注
美元兑欧元和一篮子主要货币触及11个月高位，受助于对该国经济强健状况的乐观情绪。欧洲早盘，美元兑欧元突破1.3300和去年11月高点1.3295附近的阻力位。美元兑日圆也升至四个半月高点。
美元指数一度高见82.078，为9月以来最高水准。美元指数最新报82.040，日内上涨0.2%。
欧元跌至11个月低点1.3285美元，新西兰元跌破近0.8400美元的支撑位，触及逾五个月最低水准。
--欧元债市：德国两年期公债收益率下滑，静候50亿欧元的公债标售
德国两年期政府公债收益率(殖利率)在接近15个月低点附近徘徊，货币市场利率创纪录低点，以及对欧洲央行(ECB)进一步放宽政策的押注，均支撑需求，稍后将迎来最高50亿欧元的两年期公债标售。
德国直至四年期的公债收益率在零水准附近。两年期德债收益率为负0.006%。
--金属期市：伦铜上涨，得益于空头回补
伦敦期铜攀升，得益于空头回补以及有益的技术图形提振动能，主要消费国中国的部分买家似乎利用价格较低的优势补充库存。锌和镍亦存在买盘，两者均攀升约1%。
0840GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜攀升0.4%至每吨6,893.75美元。上海期交所主力10月期铜削减早盘跌幅，升0.7%至每吨49,530元人民币(8,063美元)。
--国际油市：布兰特原油期货接近14个月低点，因供应充足
布兰特原油期货在101美元上方的14个月低点附近持稳，由于地缘政治紧张带来的忧虑缓解，石油供应充足令油价可能进一步下跌。
0841GMT时，布兰特10月原油期货涨0.42美元，报每桶101.98美元。美国9月原油期货升1.15美元，报95.63美元。
--全球金市：金价困守在1,300美元下方，因强劲美国数据扶助股市走高
金价困守在每盎司1,300美元下方，因美国强劲的经济数据提振股市，降低了黄金的避险魅力。金价此前连跌三天。
0843GMT，现货金报每盎司1,294.20美元，此前三个交易日累计跌1.3%。美国期金微跌至1,295美元。
注: 其他重要财经新闻浏览请点选 ；近日《路透晚报》请点选 。(完) (编译 朱晓军；审校 孙茉莉)
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路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申