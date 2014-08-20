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货币新闻 | 2014年 8月 20日 星期三 17:02 BJT

欧洲汇市：英镑上涨而英债下跌，稍早英国央行公布会议记录

上周英国央行发布季度通胀报告，市场认为较为温和，令升息时点的预期推后至3月。

英镑兑美元 升至1.6680，盘中涨0.3%，违逆美元全面升势。英镑盘中稍早曾跌至四个月低点1.6602。

欧元兑英镑 跌0.5%至0.7969，创一周低点。在上周通胀报告出炉后，欧元曾触及两个月高点0.8037。

英国公债期货扩大跌幅。9月合约 创日低112.48，盘中跌50个跳动点。

英国股市FTSE 100指数 在会议记录出炉后略微扩大跌幅。记录发布前，股指下跌0.3%，但此后进一步下滑，0831 GMT时走低0.4%。(完) (编译 王洋/朱晓军；审校 艾茂林/张明钧)
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