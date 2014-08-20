更新版 1-中港个股：中国平安称将加大海外投资比例，关注公用事业类等项目

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 平保将加大海外投资比例，今年投资300亿元
* 重点关注公用事业和基建类项目
* 料下半年寿险新业务价值率保持稳定
* 新国十条下预期至2020年保险市场年均增长15% (新增更多高管言论)
路透上海/香港8月20日 - 以市值计中国第二大保险商--中国平安保险（集团）股份有限公司 高层周三表示，鉴于人民币升值给海外投资带来的风险将得到消化，公司会逐步加大海外投资比例，重点关注公用事业和基建类项目。
平保首席投资执行官陈德贤在记者会上称，由于未来3-5年人民币升值预期将会得到消化，公司会逐步扩大海外投资，以满足分散风险目的。今年开始委托两间香港的资产管理公司投资于海外资本市场，而海外投资关注重点是现金流不错的公用事业和基建类项目。
“今年于海外市场计划投资300亿元人民币，这是因应人民币还在升值所做的风险预算，未来的预算将会逐步加大。”他说。
截至6月末，平保的保险资金投资资产规模约1.36万亿元，以此计算，海外投资占比不到3%。
平保周二公布，今年上半年实现净利213.62亿元人民币，同比增长19%，符合市场预期，主要受产险和银行业务盈利增长带动，而寿险业务利润大致持平。
该公司首席财务官姚波称，期内为股票投资浮亏减值76亿元，因而影响寿险业务获利表现，但减值后这些投资对公司下半年和未来的盈利压力大大减轻。平保将会加大固定收益投资和提升净投资收益率，并预期下半年的新业务价值健康稳定增长，新业务价值率保持稳定。
产险方面，姚波说，平安产险此前获中国保监会核准增资20亿元，预期资金很快到位，下半年的偿付能力充足率将会提升。6月末的偿付能力充足率降至151.9%，逼近监管红线，去年末则为167.1%。
“上半年产险的盈利水平不错，预计下半年的盈利性继续提高。”他说。
国务院此前发布《关于加快发展现代保险服务业的若干意见》（新“国十条”）指出，到2020年，保险成为政府、企业、居民风险管理和财富管理的基本手段和政府改进公共服务、加强社会管理的有效工具。保险深度（保费收入/国内生产总值）达到5%，保险密度（保费收入/总人口）达到3,500元/人。
平保首席保险业务执行官李源祥称，新国十条确立保险的市场地位，对行业有深远意义，以上述目标估算，保险市场的保费收入每年平均增长15%，将释放出巨大的市场空间，而养老、健康、农业等保险将成为新的增长点，平保将积极研究参与，期望国家会有相应的税收和法律政策扶持。
他并指出，国十条还鼓励产业链上下游延伸，因此平保会在产业投资例如从健康险参与到医疗作出积极研究；此外，在保险资金运用方面，平保对债权计划的投资已有一定部署。（完） (发稿 林琦/雷美珍；审校 张喜良)
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路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申