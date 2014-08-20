版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 17:10 BJT

香港个股：新创建购二广高速公路交易告吹，因另一股东行使优先购买权

路透香港8月20日 - 从事基建及港口业务的香港新创建集团 周三称，公司此前竞得的二广高速公路项目51%股权，因项目另一股东广东路桥公司决定行使优先购买权收购相关股权，因此公司对该项目的收购告吹。

新创建上月宣布，以25.628亿元人民币的出价，于广交所的拍卖中竞得二广高速公路怀集至三水段。根据承诺书的条款，交易须待持有项目余下49%权益的广东路桥公司于8月20日之前决定是否放弃优先购买权后方可签署。

该公司表示，今天已收到通知，广东路桥公司已行使优先购买权，因此收购将不会进行。

新创建今日收高1.73%报15.26港元，过去一个月累计涨约1%。(完)

浏览上市公司的声明，请点选：here (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐