欧洲企业：沃尔沃汽车调高2014年销售展望，今年上半年业绩出色

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 执行长将今年销售增长目标从5%提高到接近10%
* 上半年营业利润为12.1亿瑞典克朗，去年同期为亏损5.77亿
* 中国、欧洲需求强劲，抵消美国业务疲弱影响
* 今年上半年营收为648亿，去年同期为564亿
路透斯德哥尔摩8月20日 - 瑞典沃尔沃汽车上调了2014年销售展望。该公司于今年上半年重新实现盈利，因中国业务成长强劲且欧洲市场温和复苏，抵消了美国市场持续不振表现。
沃尔沃汽车认为自去年底以来，需求一直在不断上升，周三数据显示这种势头将延续到2014年。
2014年前七个月的销售增长了9%，执行长Hakan Samuelsson表示，今年销售增长将“接近10%”，早前预估为“良好的5%”。
“我们今年上半年成长接近10%，全年的话，我们预计将继续以这个水平增长。”Samuelsson对路透表示，并提及中国业务的不断扩大。
“或许中国增速会略为放缓，但我们成长幅度将持续超越市场，预计今年中国市场的销量将略微超过8万辆。”他说。
沃尔沃汽车公布上半年营业利润为12.1亿克朗(1.765亿美元)，去年同期为亏损5.77亿美元。营收大涨15%至648美元。
沃尔沃汽车的目标是到2020年实现年度销量增长近一倍，达到80万辆，并挤进由戴姆勒 梅赛德斯奔驰和宝马 所掌控的高端市场。
尽管中国区业务进展不错，但缺少新车型让沃尔沃在美国的销量较10年前下跌了约一半。去年总共才出售了61,233辆。
“美国市场方面，我们今年目标是维持销量持平。业务在当地遇到了很大的困难，而且这些困难一直存在。”Samuelsson说。(完) (编译 洪曦; 审校 张明钧)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申