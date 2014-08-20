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亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 17:31 BJT

人民币衍生品：境内美元掉期曲线明显陡峭化，一年升水创逾13个月高位

路透北京8月20日 - 中国境内美元兑人民币掉期升水曲线 周三明显陡峭化，其中一年掉期升水触及逾13个月高位，因部分中资大行和外资行长端买盘较为激进。

一股份行交易主管认为，由于境内美元宽松，当前掉期超短端仍处于较高水平，使整条掉期曲线都存在估值修复的需求，后期仍有进一步陡峭化的可能。

一家中资大行交易员称，该行的掉期长端买盘是自营盘，而非远期客盘，“就是觉得还会涨。现在短端有买盘，超长端也有买盘，掉期是整体移动的，所以中间的也看涨。”

不过她也表示，对于一年期而言，1,200点是个坎，还是有不少卖盘形成阻力。

北京时间16:22，一年期美元兑人民币掉期 升水成交于1,205个点子，较上日收盘1,115点明显上行。

另一股份行交易主管认为，掉期长端买盘还有可能是这些行的美元头寸还在增加，或者远期购汇较多。这与即期中资大行近日有明显购汇也有关联。此外美元指数的上涨也会在掉期体现为升水的上行动力。

中国人民币兑美元 即期周三连续第六天收强，但幅度较小。隔夜美元指数走强后中间价连二天贬值。早盘有大行购汇推动汇价走弱，但午盘购汇渐稀，客盘结汇再次推升成交价格。 （完） (发稿 李然; 审校 张喜良)
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