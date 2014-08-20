人民币衍生品：境内美元掉期曲线明显陡峭化，一年升水创逾13个月高位

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京8月20日 - 中国境内美元兑人民币掉期升水曲线 周三明显陡峭化，其中一年掉期升水触及逾13个月高位，因部分中资大行和外资行长端买盘较为激进。
一股份行交易主管认为，由于境内美元宽松，当前掉期超短端仍处于较高水平，使整条掉期曲线都存在估值修复的需求，后期仍有进一步陡峭化的可能。
一家中资大行交易员称，该行的掉期长端买盘是自营盘，而非远期客盘，“就是觉得还会涨。现在短端有买盘，超长端也有买盘，掉期是整体移动的，所以中间的也看涨。”
不过她也表示，对于一年期而言，1,200点是个坎，还是有不少卖盘形成阻力。
北京时间16:22，一年期美元兑人民币掉期 升水成交于1,205个点子，较上日收盘1,115点明显上行。
另一股份行交易主管认为，掉期长端买盘还有可能是这些行的美元头寸还在增加，或者远期购汇较多。这与即期中资大行近日有明显购汇也有关联。此外美元指数的上涨也会在掉期体现为升水的上行动力。
中国人民币兑美元 即期周三连续第六天收强，但幅度较小。隔夜美元指数走强后中间价连二天贬值。早盘有大行购汇推动汇价走弱，但午盘购汇渐稀，客盘结汇再次推升成交价格。 （完） (发稿 李然; 审校 张喜良)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申