《中国债市每日综述》现券难脱疲软IRS续涨，资金预期谨慎

* 现券收益率及IRS延续升势

* 新股申购集中于月底，令流动性预期谨慎

* 七天回购开盘价逆转小升，关注后续资金价格走势

路透上海8月20日 - 中国银行间市场现券收益率及IRS(利率互换)周三延续升势。交易员称，第三批新股申购集中在8月底，令资金预期更趋谨慎，场内现券买盘疲软；而七天回购利率开盘价止跌反弹，则带动IRS小幅上探。

他们并指出，今日七天回购开盘价虽仍处指导下偏低位置，但已一反此前跌势，较上日开盘价小幅回升，市场关注后续七天价格是否会上探，从而向实际偏紧资金面状况靠拢，此将影响现券需求及IRS走势。

“现券(收益率)上了有3个bp(基点)吧，和买盘偏弱有关系，一级(新债)发的也略有影响。”广发银行交易员吴思捷称。

而对IRS走势，他指出，IRS对回购利率变动更敏感，因隔夜及七天质押式回购利率受开盘指导价影响，在低位震荡，限制了IRS近期升势；不过今日七天开盘价较上日开盘价小涨后，机构预计未来七天开盘再向下空间已有限。

“市场预计开盘价不会再向下了，Repo1Y最高成交到过3.72%，现在是3.70%/3.68%，昨天收盘在3.67%/3.66%。”他称。

七天回购 周三开盘报3.19%，上日开盘为3.16%，为过去两周以来首度回升。

一级市场上，财政部早间跨市场招标续发的10年期固息国债，中标收益率4.2293%，符合预期。交易人士指出，近期二级走势偏弱，机构心态略谨慎，不过该期债有基本承销额考核对需求构成托底，整体招标结果属中性。

在中国证监会周二下发6月新股重启后第三批首次公开发行（IPO）批文后，获得批文的11家企业周三迅速启动新股发行程序，网上网下申购日基本集中在8月底，预计将加剧月末的资金紧张局面。

上海一大型券商交易员则认为，近期资金面偏紧，导致现券一二级买需平平，但就目前资金价位来看，若金融债中长端收益率继续上行，应会激发部分交易型买盘入场。

“现在利差还是可以的，如果单方面下跌，可能没法跟进去，但现在震荡市，还是会找机会做一做的。”她称。

吴思捷还提到，明日汇丰将公布8月中国制造业PMI初值，亦值得关注是否会延续此前升势；而明日央行的公开市场操作，预计超预期概率不大，"(正回购)200-300亿元吧。"

业内人士周三透露，一级交易商今日可继续申报正/逆回购，及三个月央票需求；本周公开市场有510亿元人民币到期资金投放，周二央行进行了300亿元正回购，完全对冲当日到期量，且回购利率继续持稳。

剩余期限约6.41年的国开行固息债140203券最新加权成交收益率 在5.0262%，上日为5.0071%。

中金所五年期国债期货主力合约TF1412 收报93.520元，较上日结算价涨0.096元，或0.10%。

**流动性面临新考验**

银行间资金市场周三盘初偏紧，但临近中午后大行资金供给增多，市场流动性趋缓，主要回购利率 中，隔夜和七天期依旧有低开“指导价”的指引，加权价波动幅度相对有限，而跨月的14天品种则大涨。

市场人士指出，昨日下午资金面就曾出现过明显好转，市场中也有央行出手扶助的传言泛起；而近期还将有一波新股IPO来袭，加上月末因素的叠加影响，流动性将面临新的考验。

"早上还挺紧的，现在好点了，大行都有出一些（钱），看这个样子下午可能又跟昨天差不多了，”上海一银行交易员称。

她谈到，近期资金收紧的能看得到的主要影响因素还是缴税，而在目前银行体系超额备付水平偏低的情况下，即便可能只有几千亿元的影响，对市场的冲击也较为明显。

她并认为，近期公开市场到期规模都处于较低水平，如果央行不改变回笼操作方向，即便正回购缩量以至暂停，对资金面的助益都较为有限。

华东一银行交易员则表示，资金面刚获喘息，下一轮新股IPO很快就将来到，而且申购时间集中在月末前几天，对流动性的冲击可能被放大。

今日银行间市场质押式回购总成交金额8,468.93亿元，低于上日的8,848.80亿元；其中，隔夜品种成交6,314.27亿元，上日为6,260.61亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.8514 2.8378 +1.36 6,314.27

七天 3.4183 3.2877 +13.06 1,140.51

14天 4.0902 3.4547 +63.55 831.64

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.6550 1.8000 -14.50 2,467.22

七天 3.1300 3.5000 -37.00 337.36

14天 4.2550 3.5850 +67.00 47.72

回购定盘利率

其中:隔夜 2.8500 3.0860 -23.60 --

七天 3.3100 3.3000 +1.00 --

14天 4.0500 3.4500 +60.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.8330 2.8350 -0.20 --

七天 3.2460 3.2370 +0.90 --

三个月 4.6804 4.6791 +0.13 --