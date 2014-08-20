版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 17:36 BJT

台湾汇市：台币连三贬创一周低位，美国房市数据亮丽激励美元走强

* 台币连三日微贬创一周收盘低位

* 美国房市数据亮丽激励美元走强

* 交投意愿低落料量缩狭幅盘整

* 明日实质交易区间料在29.970-30.000

路透台北8月20日 - 台币兑美元 周三连三日微收贬，创一周收盘低位。交易员认为，美国房屋开工数据亮丽带动国际美元续强，台币实质交投随非美货币区间偏弱整理；不过市场交易意愿低落，短线台币仍呈现狭幅盘整格局。明日关注汇丰中国8月制造业PMI初值表现。

他们指出，美国7月房屋开工大增至八个月高位，激励美元兑一篮子主要货币周三触及11个月高位，且亚洲交易时段美元指数 续扬至82附近，压抑台币续处偏弱整理态势，而台股上涨则给予台币支撑力道，令市场量缩观望进一步消息面指引。

“国际美元大幅走多，有一丝丝感觉台币会走跌，但外资进出不大、没有明显动向，短线台币(实质交投)要贬破30并不容易。”一位当地大型商银交易人士说。

台币今日主要交易区间在29.975-30.000，上日交易区间在29.973-29.990。交易员并预估明日台币主要交投区间暂看在29.970-30.000。

至于资金流向方面，交易员指出，由于非美货币全线走弱，出口商交易心态由原先的观望转趋惜售，台币越接近30元价位出口商抛汇卖压才会渐加重，至于外资交投则暂看不出明确方向。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘缩减。美元/台币一个月远汇报价 尾盘在29.958/29.978左右，上日纽约盘收在29.945。

台湾股市周三连续第二日收高，与区域股市表现一致。分析师指出，昨晚美国Nasdaq指数收创14年高位，带动亚洲股市走扬，不过台股因上档有季线反压，多方追价仍显谨慎，预计短线料仍区间整理。证券交易所资料显示，外资及陆资在台股买超56.74亿台币，连续四个交易日买超共计133.79亿台币。

新兴汇市方面，菲律宾披索周三领跌新兴亚币，之前美国住房数据强劲，美元触及11个月高位。 韩国韩元兑美元 周三收跌，此前美国房地产数据强劲。

本周余日台湾及全球主要经济数据和事件分别为:

8/20(三)：台湾公布7月外销订单、台湾央行公布第二季经常帐、美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布7月政策会议记录、美国抵押贷款市场指数、美国成屋销售、澳洲央行总裁史蒂文斯在众议院经济常设委员会作证；

8/21(四)：汇丰中国8月制造业PMI初值、美国一周初请失业金人数、美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)、美国费城联邦储备银行制造业指数、美国领先指标；美联储杰克逊霍尔(Jackson Hole)年会(至8月23日)，年会期间美联储主席叶伦将发表主题演说，欧洲央行总裁德拉吉也将发表讲话。

8/22(五)：台湾主计总处公布7月季调失业率。

环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 亿美元 台北外汇经纪公司 30.047 30.042 29.975-30.050 30.050 4.49 5.22

元太外汇经纪公司 30.045 30.040 29.975-30.048 30.048 2.63 2.05

无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

美元/台币一个月期 -0.020/-0.010 -0.035/-0.025 美元/台币六个月期 -0.135/-0.120 -0.165/-0.135 (完)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐