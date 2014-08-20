台湾汇市：台币连三贬创一周低位，美国房市数据亮丽激励美元走强

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 台币连三日微贬创一周收盘低位
* 美国房市数据亮丽激励美元走强
* 交投意愿低落料量缩狭幅盘整
* 明日实质交易区间料在29.970-30.000
路透台北8月20日 - 台币兑美元 周三连三日微收贬，创一周收盘低位。交易员认为，美国房屋开工数据亮丽带动国际美元续强，台币实质交投随非美货币区间偏弱整理；不过市场交易意愿低落，短线台币仍呈现狭幅盘整格局。明日关注汇丰中国8月制造业PMI初值表现。
他们指出，美国7月房屋开工大增至八个月高位，激励美元兑一篮子主要货币周三触及11个月高位，且亚洲交易时段美元指数 续扬至82附近，压抑台币续处偏弱整理态势，而台股上涨则给予台币支撑力道，令市场量缩观望进一步消息面指引。
“国际美元大幅走多，有一丝丝感觉台币会走跌，但外资进出不大、没有明显动向，短线台币(实质交投)要贬破30并不容易。”一位当地大型商银交易人士说。
台币今日主要交易区间在29.975-30.000，上日交易区间在29.973-29.990。交易员并预估明日台币主要交投区间暂看在29.970-30.000。
至于资金流向方面，交易员指出，由于非美货币全线走弱，出口商交易心态由原先的观望转趋惜售，台币越接近30元价位出口商抛汇卖压才会渐加重，至于外资交投则暂看不出明确方向。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘缩减。美元/台币一个月远汇报价 尾盘在29.958/29.978左右，上日纽约盘收在29.945。
台湾股市周三连续第二日收高，与区域股市表现一致。分析师指出，昨晚美国Nasdaq指数收创14年高位，带动亚洲股市走扬，不过台股因上档有季线反压，多方追价仍显谨慎，预计短线料仍区间整理。证券交易所资料显示，外资及陆资在台股买超56.74亿台币，连续四个交易日买超共计133.79亿台币。
新兴汇市方面，菲律宾披索周三领跌新兴亚币，之前美国住房数据强劲，美元触及11个月高位。 韩国韩元兑美元 周三收跌，此前美国房地产数据强劲。
本周余日台湾及全球主要经济数据和事件分别为:
8/20(三)：台湾公布7月外销订单、台湾央行公布第二季经常帐、美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布7月政策会议记录、美国抵押贷款市场指数、美国成屋销售、澳洲央行总裁史蒂文斯在众议院经济常设委员会作证；
8/21(四)：汇丰中国8月制造业PMI初值、美国一周初请失业金人数、美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)、美国费城联邦储备银行制造业指数、美国领先指标；美联储杰克逊霍尔(Jackson Hole)年会(至8月23日)，年会期间美联储主席叶伦将发表主题演说，欧洲央行总裁德拉吉也将发表讲话。
8/22(五)：台湾主计总处公布7月季调失业率。
环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 亿美元 台北外汇经纪公司 30.047 30.042 29.975-30.050 30.050 4.49 5.22
元太外汇经纪公司 30.045 30.040 29.975-30.048 30.048 2.63 2.05
无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
美元/台币一个月期 -0.020/-0.010 -0.035/-0.025 美元/台币六个月期 -0.135/-0.120 -0.165/-0.135 (完)
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路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申