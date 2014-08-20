中国房地产：北京华融以74.6亿元投得北京一地块，刷新当地“地王”纪录

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京8月20日 - 中国北京单价“地王”纪录周三再次被刷新。北京华融基础设施投资公司以74.6亿元人民币竞得北京西城区华嘉胡同地块，溢价率110%。据估算，刨去安置房和回购房，剩余商业部分的楼面价接近10万元/平方米，同时并成为北京总价“地王”。
据网易报导，今日北京华融、信达、SOHO中国 、安邦保险、方兴保利联合体等五家企业参加竞拍，最终北京华融竞得该宗地块，而华嘉胡同地块则是三年多以来北京市供应的唯一一宗二环内的住宅用地。
资料显示，竞得者北京华融隶属于北京市西城区国资委，同时也是华嘉胡同地块的一级开发商。
报导指出，华嘉胡同地块曾在今年2月挂出，曾被视为北京的准“双料地王”，不久后却被“暂停”出让。此番再次入市，地块的用地性质、出让面积及挂牌起始价等与之前相比均无变化，但招标文件却提出了更为严苛的条件。 信息显示，华嘉胡同地块建设用地面积20,663.72平方米，建筑控制规模不大于117,708平方米，起始价格35.5亿元，起始楼面价为3.02万元/平方米。（完） (发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申