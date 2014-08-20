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货币新闻 | 2014年 8月 20日 星期三 17:47 BJT

钢铁产业：7月全球粗钢产量同比升1.7%，中国增1.5%--国际钢铁协会

路透伦敦8月20日 - 国际钢铁协会周三公布的数据显示，7月全球粗钢产量较上年同期1.7%至1.37亿吨。

7月中国粗钢产量则较上年同期1.5%至6,830万吨。(完)

(编译 杜明霞；审校 艾茂林)
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