欧洲汇市：英镑/美元反弹，因英国央行会议记录显示两人支持升息

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
上周英国央行公布季度通胀报告，被市场视为偏向温和，因而将升息预期时间由2014年年底推迟至明年3月。
英镑兑美元 交易量增，涨至1.6680美元，日内涨幅0.3%，力抗美元全线上扬涨势。英镑/美元盘中稍早曾触及四个月低点1.6602，为4月以来低位，最新报1.6645，日内涨幅0.2%。
欧元/英镑 下跌0.5%，至0.7969英镑，触及一周低位。上周通胀报告公布后，欧元/英镑曾升至两个月高点0.8037。
交易员称，英镑不太可能涨很多，特别是通胀率仍远低于央行2%目标，且薪资尚未出现上升迹象，暗示英国经济仍然相当大的闲置产能。
“多数MPC委员认为，还没有足够的通胀压力，可以支持升息，这个看法获得昨天CPI数据的坚定支持，”UKForex主管Alex Edwards,称。
“多数委员也希望先看到更多薪资成长证据，才会升息，因此尽管意外出现升息的支持票，这对英镑的提振效果被昨天的通胀数据削弱。”(完)
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路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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