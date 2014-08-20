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货币新闻 | 2014年 8月 20日 星期三 18:28 BJT

《焦点》英国央行两位委员支持升息，三年来首现分歧意见

“过早收紧货币政策可能让经济易受冲击，未来必要刺激措施的效果，可能因央行指标利率实际存在下限而遭到限制，”MPC多数委员认为。

“此外，在薪资和收入增长远未提速时就上调指标利率，可能得面临高负债家庭变得更加脆弱的风险，”他们称。

他们还担心意外加息可能推高英镑，从而阻碍出口。受主要市场欧洲大陆经济疲弱影响，英国出口已经陷于挣扎。

不过他们预计，支持英国加息的理由将随着时间推移而增强。

“经济扩张持续时间越长，增长和通胀面临的一些下行风险...就越不可能出现。再加上信贷条件继续改善，这将适时打消维持低利率的必要，”会议记录称。(完)

(编译 朱晓军/洪曦/杜明霞/艾茂林; 审校 蔡美珍/张明钧)
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