版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 18:46 BJT

路透基点：华为签署16亿美元银团贷款--TRLPC

路透伦敦8月20日 - 汤森路透旗下LPC报导，中国信息与通信解决方案供应商华为周三宣布，已经签署16亿美元循环贷款，贷款资金主要来自欧洲银行业者，将用于公司不断增长的欧洲业务。

这笔贷款期限为五年，有延长一年的选择权，将用于华为的荷兰和香港业务。

汤森路透LPC稍早报导，贷款资金能以美元或欧元提取，最初利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)或欧元银行间拆放款利率(Euribor)加码120个基点，对于未提取的贷款，有35个基点的承诺费。

这笔贷款由牵头行兼簿记行全额包销：西班牙对外银行(BBVA)、法国巴黎银行、花旗集团、星展银行、德意志银行、汇丰控股、ING Bank、苏格兰皇家银行和渣打银行。

这笔交易于5月中启动，银行受邀以三个层级加入：承贷7,500万美元为牵头行，获得30个基点的手续费，和50个基点的参贷费；承贷5,000万美元为主办行，获得15个基点的手续费，和50个基点的参贷费；承贷2,500万美元为安排行，只获得50个基点的参贷费。

牵头行有：澳新银行(澳盛银行/ANZ)、Banco de Sabadell、中国银行、巴克莱银行、BayernLB、中国建设银行、德国商业银行、Erste Group Bank、Intesa Sanpaolo、Lloyds Bank、瑞穗银行、三井住友银行和UniCredit Bank Austria。

DNB Asia以主办行头衔加入，CaixaBank、DZ Bank和法国兴业银行(Societe Generale)为安排行。

Citicorp International为额度代理行。(完)

(编译 杜明霞；审校 王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐