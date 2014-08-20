路透基点：华为签署16亿美元银团贷款--TRLPC

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透伦敦8月20日 - 汤森路透旗下LPC报导，中国信息与通信解决方案供应商华为周三宣布，已经签署16亿美元循环贷款，贷款资金主要来自欧洲银行业者，将用于公司不断增长的欧洲业务。
这笔贷款期限为五年，有延长一年的选择权，将用于华为的荷兰和香港业务。
汤森路透LPC稍早报导，贷款资金能以美元或欧元提取，最初利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)或欧元银行间拆放款利率(Euribor)加码120个基点，对于未提取的贷款，有35个基点的承诺费。
这笔贷款由牵头行兼簿记行全额包销：西班牙对外银行(BBVA)、法国巴黎银行、花旗集团、星展银行、德意志银行、汇丰控股、ING Bank、苏格兰皇家银行和渣打银行。
这笔交易于5月中启动，银行受邀以三个层级加入：承贷7,500万美元为牵头行，获得30个基点的手续费，和50个基点的参贷费；承贷5,000万美元为主办行，获得15个基点的手续费，和50个基点的参贷费；承贷2,500万美元为安排行，只获得50个基点的参贷费。
牵头行有：澳新银行(澳盛银行/ANZ)、Banco de Sabadell、中国银行、巴克莱银行、BayernLB、中国建设银行、德国商业银行、Erste Group Bank、Intesa Sanpaolo、Lloyds Bank、瑞穗银行、三井住友银行和UniCredit Bank Austria。
DNB Asia以主办行头衔加入，CaixaBank、DZ Bank和法国兴业银行(Societe Generale)为安排行。
Citicorp International为额度代理行。(完)
(编译 杜明霞；审校 王洋)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申