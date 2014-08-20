路透基点：申能集团已筹集22.4亿元人民币,用于崇明县燃气电厂--TRLPC

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透香港8月20日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，国有企业申能集团已完成筹集22.4亿元人民币贷款（3.65亿美元），用于在上海崇明县的一处燃气电厂项目。
牵头行为中国银行上海分行，承贷4.48亿人民币，上海浦发银行和申能财务公司分别承贷3.36亿人民币。
中国建设银行承贷3.136亿元人民币，中国农业银行、交通银行、国家开发银行、中国工商银行各承贷2.016亿元。
消息人士称，该项贷款的利率为五年期中国人民币银行基准利率的90%。
此项贷款于7月31日签署，借款人为上海申能崇明发电公司(Shanghai Shenergy Chongming Power Generation Co Ltd.)。
申能集团是上海市重大能源基础设施的投资建设主体和主要的电、气能源产品供应商。(完)
(编译 王洋; 审校 孙茉莉)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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