路透基点：申能集团已筹集22.4亿元人民币,用于崇明县燃气电厂--TRLPC

路透香港8月20日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，国有企业申能集团已完成筹集22.4亿元人民币贷款（3.65亿美元），用于在上海崇明县的一处燃气电厂项目。

牵头行为中国银行上海分行，承贷4.48亿人民币，上海浦发银行和申能财务公司分别承贷3.36亿人民币。

中国建设银行承贷3.136亿元人民币，中国农业银行、交通银行、国家开发银行、中国工商银行各承贷2.016亿元。

消息人士称，该项贷款的利率为五年期中国人民币银行基准利率的90%。

此项贷款于7月31日签署，借款人为上海申能崇明发电公司(Shanghai Shenergy Chongming Power Generation Co Ltd.)。

申能集团是上海市重大能源基础设施的投资建设主体和主要的电、气能源产品供应商。(完)