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亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 18:52 BJT

国际油市：韩国船用燃油需求仍稀少，380CST现货升水下滑

路透新加坡8月20日 - 交易商周三称，尽管价格回落，但韩国船用燃油需求仍稀少，因买家还是希望价格能进一步下滑。

“供给非常充足，但需求实在太低了。尽管我们的出价已经很低了，”韩国一交易商说道。

路透数据显示，韩国380CST船用燃油价格8月20日报约每吨610美元，一个月前报约617.50。

不过即便如此询价一直没有增加，这同新加坡不同，交易商称，因价格下滑新加坡市场的需求出现改善。

“或许韩国买家预期价格还是会再降，”另一韩国船用燃油交易商说道。

韩国每月船用燃油的销售量在60-70万吨左右。

周三路透数据显示，新加坡380CST船货价格较新加坡现货报价每吨升水下跌0.64美元，触及一周低点至2.86美元。

兴隆以每吨584美元的价格买入一批船货，船期定在9月15-19日，另外两批船货价格均为每吨586美元，船期分别在9月4-8日和9月9-13日。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 王洋)
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