欧洲已公布经济指标--2014/8/20

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 英国 第二季 +0.8 r +0.8 f +3.2 r 德国 第二季 -0.2 p +0.7 f +0.8 p 法国 第二季 +0.0 p +0.0 f -- 意大利 第二季 -0.2 p -0.1 r -0.3 p 消费者物价指数(CPI) 英国 7月 -0.3 p +0.2 f +1.6 p 德国 7月 +0.3 f +0.3 f +0.8 f 法国(HICP) 7月 -0.4 +0.0 f +0.6 意大利(HICP) 7月 -2.1 f +0.1 f 持平 f 生产者物价指数(PPI) 英国 7月 -0.1 u-p -0.1 u-f -0.1 u-p 德国 7月 -0.1 持平 -0.8 法国 6月 持平 -0.5 +0.5 意大利 6月 +0.1 p -0.1 r -1.6 P 失业率 当月(季)% 上月(季)% 英国 4-6月 6.4 6.5 德国 7月 6.7 @ 6.7 @ 法国 第一季 10.1 p 10.1 r 意大利 6月 12.3 @ 12.6 @ 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申