美国数据：8月15日止当周抵押贷款申请上升，因再融资需求增长

路透纽约8月20日 - 周三公布的行业报告显示，美国上周房屋抵押贷款申请上升，因再融资需求增长。

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，8月15日止当周经季节调整的美国抵押贷款申请指数上升1.4%。该指数涵盖了再融资与购房需求。