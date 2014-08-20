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亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 19:34 BJT

美国热股：优酷土豆股价盘前下滑10.6%，称第三季营收将低于预期

路透8月20日 - 优酷土豆集团 股价周三盘前下滑10.6%至19.24美元。预期第三季营收低于预期。

Brean Capital LLC将该公司目标股价自27美元调降至24美元，称投资增加将损及公司未来几季的利润。
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