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亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 19:34 BJT

东南亚股市：印尼股市创逾14个月高位，泰股突破心理关口

路透曼谷8月20日 - 周三东南亚股市上涨，追随亚洲股市走势，泰股突破1,550点的心理关口，明日该国将提名总总理人选。印尼股市创逾14个月高位。

包括机场运营商Airports of Thailand Pcl 在内的旅游股提振大盘，房屋营建商 也上涨。券商指出该国经济和政局前景改善，带来乐观情绪。

“国家立法会(NLA)定于明天选择新的总理，随后在本月底可能成立新的内阁。”KGI Securities的分析师在报告中称。

立法会成员对路透称，NLA可能会提名泰国陆军总司令巴育，后者在今年5月22日领导了政变。

券商KGI表示，预计本月时候会继续上涨，包括地产和旅游在内受益于国内经济的板块会引领涨幅。

泰国股市 收高0.5%报1,550.77点，该国股市盘中一度上涨至1,552.52点，稍低于8月14日所创的14个月高位1,552.66点。

印尼股市投资者买入Bank Rakyat Indonesia 和Telkom Indonesia 等大盘股，提振印尼股市 上涨至5,190.17点，创2013年5月29日以来最高。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 444.63 -0.33 -0.07 +14.49 388.37

新加坡 3323.65 7.22 +0.22 +4.93 3167.43

马来西亚 1878.89 6.73 +0.36 +0.64 1866.96

泰国 1550.77 7.92 +0.51 +19.41 1298.71

印尼 5190.17 25.00 +0.48 +21.43 4274.18

菲律宾 7096.49 13.74 +0.19 +20.49 5889.83

越南 606.70 2.06 +0.34 +20.23 504.63

(完)

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(编译 田建华; 审校 孙茉莉)
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