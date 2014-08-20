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亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 19:37 BJT

马来西亚期市：棕榈油跌至近五年低点，因出口数据令人失望

路透新加坡8月20日 - 马来西亚棕榈油周三进一步下跌，为连续第六个交易日下滑，并且跌至2009年10月来最低，因出口迟缓以及美国大豆产量接近纪录水平的前景，对市场产生压力。

船货调查机构Intertek Testing Services称，马来西亚8月1-20日棕榈油产品出口下降5.39%至822,026吨。

而根据Societe Generale de Surveillance的数据，同期马来西亚棕榈油出口下降8.3%。

周三收盘时，指标11月棕榈油期货 下跌0.9%至2,049马币。

总成交量为36,920口，稍高于均值的35,000口。

“都是负面消息，拉低价格。”吉隆坡一外资券商交易员称，“出口下跌，全球大宗商品价格也承压。”

路透市场分析师王涛称，在跌破2,046马币的支撑位后棕榈油预计将进一步下跌至2,016马币。(完)

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(编译 王洋; 审校 孙茉莉)
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