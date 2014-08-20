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亚洲 | 2014年 8月 21日 星期四 07:30 BJT

重温稿-中港股业绩：中兴通讯上半年净利同比劲增2.6倍，预计前三季增逾两倍

路透北京8月20日 - 中国第二大电信设备供应商--中兴通讯 周三公布，上半年实现净利润11.28亿元人民币，同比劲增263.92%，基本每股收益为0.33元。

该公司并预计，前三季度净利将达到17-19亿元，同比增长208.19%-244.45%，因合同盈利能力将持续得到改善、费效比将持续得到提升等；同时1-9月的汇兑损失将继续得到较好控制。

刊登在深圳证券交易所的中报并显示，上半年该公司营业收入同比微增0.51%至376.97亿元。由于持续加强合同盈利管理，国际合同毛利率改善、国内4G系统项目营业收入占比上升，总体毛利率和毛利总额均有较大提升。

中兴通讯表示，上半年，国内运营商全面开展4G网络建设，公司国内运营商网络产品营业收入实现较快增长，受到国内手机终端产品营业收入下降的影响，整体营业收入与去年同期基本持平。

该公司此前已发布半年度业绩预告修正公告，预计上半年实现净利润10-11.5亿元，同比增长222.57%-270.96%。

中兴通讯A股今日收报14.40元，过去三个月累计上涨16.4%。(完)

欲了解详情，请点选深圳证交所公告 here (发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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