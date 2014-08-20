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亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 19:41 BJT

欧洲经济：上半年德国对俄罗斯出口骤降15.5%，汽车和机械降幅最深

路透柏林8月20日 - 德国2014年上半年对俄罗斯出口骤降，汽车和机械设备降幅最深。就乌克兰问题，西方和俄罗斯的僵局愈演愈烈。

海关数据显示，今年前六个月，德国向俄罗斯的出口减少15.5%至153亿欧元。而今年第一季德国对俄罗斯出口的降幅是13%。

汽车和汽车零部件出口规模下滑24.4%，机械出口锐减18.7%。(完)
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