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市场报道 | 2014年 8月 20日 星期三 19:50 BJT

美国热股：HERTZ GLOBAL HOLDINGS盘前大跌，评级遭下调

路透8月20日 - 租车公司HERTZ GLOBAL HOLDINGS 周三盘前下滑15.72%。该公司称将撤回全年财测，且预期2014年业绩将远低于之前预估，归因于业内面临的挑战，以及检视过去三年的财报引发的成本。

德意志银行和摩根大通证券周三调降该股评级。(完)
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