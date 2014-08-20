国际油市：亚洲柴油裂解价差持稳，市场供过于求

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透新加坡8月20日 - 亚洲柴油裂解价差周三持稳，因地区面临供给过剩的局面，而来自印尼的需求低迷。印尼是亚洲主要的柴油进口国之一。
路透数据显示，9月柴油裂解价差小升0.09美元至每桶较迪拜原油升水15.09美元。
印尼今年的柴油需求预计下降，因来自矿业的柴油需求不振，且生物柴油在交通和工业中的应用增加。
油市咨询机构Wood Mackenzie称，今年印尼的柴油日需求预计降至45.5万桶，去年是49.7万桶。
JBC Energy对今年印尼的柴油日需求预估则为48.2万桶，但预计会逐渐下滑，而后会在2019-2020年有复苏。
一家给矿业公司供货的贸易商说：“我们认为柴油需求不会很快复苏，”并预计要到2017年才会看到复苏。
航煤裂解价差依旧稳定，贸易商预计在夏季高峰季节后，航运市场会迟滞。
中国的航煤需求依旧坚挺，但一位知情的交易员说，中国的进口预计将下降，因国内的炼厂产能增长。
新加坡现货市场有两笔柴油交易，未见航煤交易。
道达尔向BP出售17.2万桶含硫为10ppm的柴油，船期为9月4-8日，价格为每桶较9月3-9日新加坡平均报价升水0.90美元。
联合石化从BP手中买入15万桶含硫为500ppm、船期为9月15-19日的柴油，价格为每桶较8月25-29日新加坡平均报价贴水0.05美元。(完)
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(编译 王洋; 审校 孙茉莉)
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