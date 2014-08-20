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货币新闻 | 2014年 8月 20日 星期三 20:50 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差创两周半最高，协议船货需求协助反弹

路透新加坡8月20日 - 周三亚洲石脑油裂解价差连续第二日上涨，上涨10.5%创两周半最高每吨139.18美元，对于协议船货的需求旺盛，扳回部分此前裂解价差的跌幅。

韩国的贴水水准缩窄。

LG化学求购10月上半月石脑油，大山交付，交易商称。

卖方报价为成本加运费价每吨较日本报价贴水0.50美元，LG化学希望的价格是贴水1.00美元。

LG化学的交易不做评价。

一周前韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买入2.5万吨至5万吨9月下半月运抵的石脑油，成本加运费价每吨较日本报价贴水2.00美元。

供大于求近期打压亚洲石脑油下跌，引发本月现货转入贴水，为逾九个月来首次。

新加坡市场达成两笔石脑油交易。

Socar从嘉能可买入10月下半月的船货，每吨905美元，从壳牌买入另一批10月下半月船货，价格为每吨904美元。(完)

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(编译 田建华; 审校 孙茉莉)
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