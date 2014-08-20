版本:
中国
市场报道 | 2014年 8月 20日 星期三 20:52 BJT

美国热股：办公用品公司STAPLES第二季业绩靓丽，股价盘前上涨3.2%

路透8月20日 - 办公用品零售商STAPLES公布第二季营收和获利好于预期，受益于在线销售增长，而推动需求的力量是对办公家具等用品的需求。

该股周三盘前交易中上涨3.2%至12.00美元。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐