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亚洲 | 2014年 8月 21日 星期四 07:41 BJT

台湾金融：金管会将尽快研议放宽金融三业海外投资限制--主委

* 金管会为冲刺金融海外并购研议开放措施

* 银行投资占资本额40%限制拟改以净值为基准

* 调降海外银行投资不计入实收资本额的门槛

* 放宽保险业海外转投资限额占净值40%的规定及RBC权数计算

* 松绑证券海外并购资本适足率门槛

路透台北8月21日 - 为协助金融业藉由海外并购布局亚洲，台湾金管会周三傍晚与八大金控业董事长进行座谈，会后决议将尽快研议放宽多项金融三业海外投资门槛，包括保险业海外转投资限额规定，以及银行投资占资本额40%限制改以净值为基准等。

金管会主委曾铭宗会后受访时并指出，会中提出建议包括保险业建议调降转投资国外的资本适足率(RBC)权重计算及放宽海外投资占净值40%的限制；银行业建议现行规定投资限额为实收资本额的40%改以净值为基准及调降现行投资海外银行金额逾50%可不计入资本额限额的门槛；证券业则建议放宽海外投资资本适足率(BIS)200%的限制。

“这些建议对强化并购能量非常正面的助益，会进一步研议放宽。”他说。

他表示，预计可调整的函令最晚在9月底、10月初完成，修银行法的部分也会尽快提出，让金控业者能赶快布局亚洲，至于放宽幅度则考量香港及新加坡等现行规范再缜密研议。

他在会中并建议各金控公司除增设分支机构方式外，亦可以购买子公司方式迅速扩大亚洲据点，且保险业已放宽海外保险相关事业投资可排除45%的限制，期许金融业于未来三至五年内能扩大亚洲市场据点。

金管会本次邀集台湾金控、兆丰金控 、第一金控 、中信金控 、开发金控 、元大金控 、国泰金控 及富邦金控 等八家金融控股公司董事长及台湾金融总会董事长参加联系会议。

去年底金管会向立法院提交报告即表示，盼3-5年内促成1-2家台资银行成为亚洲具指标性区域性银行，未来将以六大指标做为衡量标准，包括：国外业务获利比重、海外分支机构家数、金融机构体质、金融机构规模、负责人企图心与经营能力及商品创新能力及人才培育等，来综合衡量国内银行于亚洲区域的发展情形。(完) (记者 詹静宜 审校 黄凯)
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