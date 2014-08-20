台湾金融：金管会将尽快研议放宽金融三业海外投资限制--主委

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 金管会为冲刺金融海外并购研议开放措施
* 银行投资占资本额40%限制拟改以净值为基准
* 调降海外银行投资不计入实收资本额的门槛
* 放宽保险业海外转投资限额占净值40%的规定及RBC权数计算
* 松绑证券海外并购资本适足率门槛
路透台北8月21日 - 为协助金融业藉由海外并购布局亚洲，台湾金管会周三傍晚与八大金控业董事长进行座谈，会后决议将尽快研议放宽多项金融三业海外投资门槛，包括保险业海外转投资限额规定，以及银行投资占资本额40%限制改以净值为基准等。
金管会主委曾铭宗会后受访时并指出，会中提出建议包括保险业建议调降转投资国外的资本适足率(RBC)权重计算及放宽海外投资占净值40%的限制；银行业建议现行规定投资限额为实收资本额的40%改以净值为基准及调降现行投资海外银行金额逾50%可不计入资本额限额的门槛；证券业则建议放宽海外投资资本适足率(BIS)200%的限制。
“这些建议对强化并购能量非常正面的助益，会进一步研议放宽。”他说。
他表示，预计可调整的函令最晚在9月底、10月初完成，修银行法的部分也会尽快提出，让金控业者能赶快布局亚洲，至于放宽幅度则考量香港及新加坡等现行规范再缜密研议。
他在会中并建议各金控公司除增设分支机构方式外，亦可以购买子公司方式迅速扩大亚洲据点，且保险业已放宽海外保险相关事业投资可排除45%的限制，期许金融业于未来三至五年内能扩大亚洲市场据点。
金管会本次邀集台湾金控、兆丰金控 、第一金控 、中信金控 、开发金控 、元大金控 、国泰金控 及富邦金控 等八家金融控股公司董事长及台湾金融总会董事长参加联系会议。
去年底金管会向立法院提交报告即表示，盼3-5年内促成1-2家台资银行成为亚洲具指标性区域性银行，未来将以六大指标做为衡量标准，包括：国外业务获利比重、海外分支机构家数、金融机构体质、金融机构规模、负责人企图心与经营能力及商品创新能力及人才培育等，来综合衡量国内银行于亚洲区域的发展情形。(完) (记者 詹静宜 审校 黄凯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申