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亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 21:28 BJT

亚洲橡胶：8月20日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透8月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘收市价：

合约 　 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 8月 　 184.1 19 186.5 13

* 9月 189.0 53 191.1 40

* 10月 191.7 92 193.9 44

* 11月 195.0 73 197.1 45

* 12月 197.5 654 200.0 402

* 1月 199.3 3498 201.9 2186

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之 间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选 。(完)
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