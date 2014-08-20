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市场报道 | 2014年 8月 20日 星期三 21:39 BJT

美国股市：开低，静候FED会议记录

路透纽约8月20日 - 美国股市周三开盘微跌，受累于零售商Lowe's和Target公布疲弱展望。市场静候美国联邦储备理事会(美联储/FED)最近的会议记录。

道琼工业指数 跌20.06点或0.12%，报16,899.53,标准普尔500指数 下滑2.89点或0.15%，报1,978.71。Nasdaq综合股价指数 下滑8.71点或0.19%，至4,518.80。(完)
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