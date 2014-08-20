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货币新闻 | 2014年 8月 20日 星期三 22:44 BJT

企业并购：德国英飞凌准备以约20亿美元收购一美国半导体公司-消息

路透法兰克福8月20日 - 据一知情人士周三向路透表示，德国英飞凌(Infineon Technologies) 准备以约20亿美元收购一家美国半导体公司。

彭博稍早援引知情人士报道称，交易可能在周三晚些时候公布。

彭博称，潜在的收购目标可能是Power Integrations 、Fairchild Semiconductor 和Semtech 。

上述知情人士告诉路透，英飞凌收购的对象不是Fairchild或规模更大的Freescale ，但他不愿意评论其他目标公司。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)
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